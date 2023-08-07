Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в полуфинал арабской Лиги чемпионов
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал выход команды в полуфинал арабской Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира «Аль-Наср» обыграл «Раджу» со счётом 3:1.
В этой встрече португальский нападающий стал автором одного забитого мяча.
«В полуфинале! Приятно продолжать забивать и помогать команде продвигаться вперёд в турнире», — написал Роналду в своей социальной сети.
Отметим, Роналду забивает в третьем матче подряд в арабской Лиги чемпионов.
В полуфинале турнира «Аль-Наср» встретится с «Аль-Иттифаком». Матч состоится 14 августа, начало – 21:00 мск.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
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