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Хесус Медина высказался о своём первом голе в составе «Спартака»

Хесус Медина высказался о своём первом голе в составе «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал свой первый гол за московскую команду.

«Я вышел на поле, успел отдать одну передачу, мы пошли вперёд, а затем была отличный навес от нашего крайнего защитника Денисова. Подача была просто идеальной, я сумел замкнуть её. Очень счастлив, что так получилось.

Я часто иду в штрафную, всегда стараюсь создавать опасность. Я шёл туда с большой уверенностью, потому что перед выходом на замену главный тренер сказал, что нам нужно добавить энергии. К счастью, это получилось. Я забил свой первый гол за «Спартак», чему я безгранично счастлив.

Все ребята счастливы за меня. Меня, естественно, все поздравили. Это особенно важно, потому что первые две недели здесь у меня была небольшая травма, период был не самый простой», – сказал Медина в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, в матче с казанским «Рубином» парагвайский футболист смог забить дебютный гол за «Спартак» в первой же игре своим вторым касанием во встрече. Встреча завершилась победой «Спартака» с разгромным счётом 4:1.

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