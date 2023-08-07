«Реал» хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может лишиться бонуса за лояльность, сообщает журналист Андрес Рамос в своём «твиттере».
По данным источника, Если Мбаппе публично заявит, что хочет покинуть «ПСЖ», он лишится бонуса за лояльность в размере $ 40 млн, который должен быть выплачен 31 августа.
При этом отмечается, что «Реал» не будет принимать никаких шагов в пользу Мбаппе, пока нападающий публично не заявит, что хочет покинуть «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контрактное соглашение с «ПСЖ». Позже парижане не включили форварда на предсезонный сбор в Японии.
В прошлом сезоне французский нападающий принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
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