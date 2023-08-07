«Реал» хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может лишиться бонуса за лояльность, сообщает журналист Андрес Рамос в своём «твиттере».

По данным источника, Если Мбаппе публично заявит, что хочет покинуть «ПСЖ», он лишится бонуса за лояльность в размере $ 40 млн, который должен быть выплачен 31 августа.

При этом отмечается, что «Реал» не будет принимать никаких шагов в пользу Мбаппе, пока нападающий публично не заявит, что хочет покинуть «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контрактное соглашение с «ПСЖ». Позже парижане не включили форварда на предсезонный сбор в Японии.

В прошлом сезоне французский нападающий принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.