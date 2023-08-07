Иван Сергеев извинился за поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение команды в матче третьего тура чемпионата России с «Динамо» (2:3).

«Думаю, да, «Динамо» удивило своей игрой… Новый тренер, новые эмоции. Сегодня они играли хорошо. Первый тайм — переиграли, во втором у нас было больше моментов. Но, к сожалению, это футбол — в концовке они забили, мы проиграли. Моя задача, как нападающего, всегда идти на ближнюю штангу или на завершение подачи. Вендел пробил, мяч отскочил — и я оказался в нужном месте. Мой гол скрасил… Жалко, что пропустили в концовке и проиграли. Лучше бы я не забил, но выиграли.

Впереди 27 игр, всё поменяется. Приносим извинения болельщикам за то, что сегодня проиграли. Сделаем выводы и будем двигаться вперед. У нас одно место — первое, мы это умеем делать и будем показывать только лучшую игру», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Матч состоится 13 августа.