Иван Сергеев извинился за поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение команды в матче третьего тура чемпионата России с «Динамо» (2:3).
«Думаю, да, «Динамо» удивило своей игрой… Новый тренер, новые эмоции. Сегодня они играли хорошо. Первый тайм — переиграли, во втором у нас было больше моментов. Но, к сожалению, это футбол — в концовке они забили, мы проиграли. Моя задача, как нападающего, всегда идти на ближнюю штангу или на завершение подачи. Вендел пробил, мяч отскочил — и я оказался в нужном месте. Мой гол скрасил… Жалко, что пропустили в концовке и проиграли. Лучше бы я не забил, но выиграли.
Впереди 27 игр, всё поменяется. Приносим извинения болельщикам за то, что сегодня проиграли. Сделаем выводы и будем двигаться вперед. У нас одно место — первое, мы это умеем делать и будем показывать только лучшую игру», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».
В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Матч состоится 13 августа.
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