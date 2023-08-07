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Винисиус приобрёл драгоценный кулон, посвящённый Роналду

Винисиус приобрёл драгоценный кулон, посвящённый Роналду
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор приобрёл кулон, напоминающий о Криштиану Роналду.

Кулон выполнен в виде цифры «7». Под этим номером португальский нападающий выступал в «Реале». На обратной стороне кулона изображены силуэты Криштиану Роналду, празднующего гол.

«Новый кулон для Винисиуса в честь легенды – Криштиану», – написал ювелир Лео Кусро в своей социальной сети.

Фото: Социальная сеть ювелира Лео Кусро

Фото: Социальная сеть ювелира Лео Кусро

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 года. После этого он защищал цвета «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». Зимой 2023 года Роналду перешёл в «Аль-Наср». Контрактное соглашение игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 2025 года.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года, куда перешёл из «Фламенго».

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