Месси и Бускетс — в стартовом составе «Интер Майами» на матч Кубка лиг с «Далласом»
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В матче 1/8 финала Кубка лиг встретятся американские «Даллас» и «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско (Техас, США). Начало матча — в 4:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Даллас»: Паэс, Фарфан, Ибеага, Тафари, Жезус, Веласко, Киньон, Ллетджет, Обриан, Феррейра, Камунго.
«Интер Майами»: Коллендер, Альба, Миллер, Кривцов, Йедлин, Гомес, Арройо, Бускетс, Тэйлор, Месси, Мартинес.
В Кубке Лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе команда Лионеля Месси одержала две победы. В 1-м туре клуб обыграл мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победил «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3.
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