Месси и Бускетс — в стартовом составе «Интер Майами» на матч Кубка лиг с «Далласом»

В матче 1/8 финала Кубка лиг встретятся американские «Даллас» и «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско (Техас, США). Начало матча — в 4:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Даллас»: Паэс, Фарфан, Ибеага, Тафари, Жезус, Веласко, Киньон, Ллетджет, Обриан, Феррейра, Камунго.

«Интер Майами»: Коллендер, Альба, Миллер, Кривцов, Йедлин, Гомес, Арройо, Бускетс, Тэйлор, Месси, Мартинес.

В Кубке Лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе команда Лионеля Месси одержала две победы. В 1-м туре клуб обыграл мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победил «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3.