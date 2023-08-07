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Советник Мане: зарплата Садио раздражала немцев, поэтому «Бавария» от него избавилась

Советник Мане: зарплата Садио раздражала немцев, поэтому «Бавария» от него избавилась
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Бакари Сиссе, советник нападающего «Аль-Насра» Садио Мане, поделился мнением об уходе футболиста из «Баварии».

«Это не футбольное решение. Зарплата Садио Мане раздражала немцев, они не понимали, как африканец приходит в клуб и становится самым высокооплачиваемым футболистом, опережая всех. Поэтому хотели от него избавиться.

Они не позвонили агентам игрока. Они не сказали Садио лично, что хотят от него избавиться. Они просто послали Тухеля сказать ему, что он будет левым форвардом третьего порядка.

Садио нечего доказывать немцам. Он стал тем, кем стал, не благодаря «Баварии». Это произошло благодаря «Ливерпулю». Бавария» была неблагодарной. Они платили африканцу такие деньги, и это их обидело», – приводит слова Сиссе Goal.

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