Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Игнашевич — о смерти Мандрыкина: шокировала эта новость, он был отличным вратарём

Сергей Игнашевич — о смерти Мандрыкина: шокировала эта новость, он был отличным вратарём
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич отреагировал на смерть экс-вратаря армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Он был отличным вратарем. Меня шокировала эта новость. Хочу выразить соболезнования всем его родным и близким», — приводит слова Игнашевича ТАСС.

Вениамин скончался от инфаркта в 41 год.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1). В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.

Материалы по теме
«На МКАД клал стрелку — 260 км/ч». Одно из последних интервью с Вениамином Мандрыкиным
«На МКАД клал стрелку — 260 км/ч». Одно из последних интервью с Вениамином Мандрыкиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023