Сергей Игнашевич — о смерти Мандрыкина: шокировала эта новость, он был отличным вратарём
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Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич отреагировал на смерть экс-вратаря армейцев Вениамина Мандрыкина.
«Он был отличным вратарем. Меня шокировала эта новость. Хочу выразить соболезнования всем его родным и близким», — приводит слова Игнашевича ТАСС.
Вениамин скончался от инфаркта в 41 год.
Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1). В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.
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