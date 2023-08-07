Советник Садио Мане обвинил Лероя Зане и «Баварию» в расизме

Бакари Сиссе, советник нападающего «Аль-Насра» Садио Мане, высказался о конфликте сенегальского футболиста с бывшим партнёром по «Баварии» Лероем Зане.
«Все, кто знаком с европейским футболом, знают, что Леруа Сане — очень высокомерный мальчик. В то время как Садио Мане никогда не создавал проблем там, где он играл. Лерой перешёл грань. Через 30 минут после инцидента Сане отправил Садио сообщение с извинениями. Он понял, что облажался.
И вот почему я говорю вам, что со стороны «Баварии» это неблагодарность. Это более чем безумие. Лерой Зане начал отрицать свои слова, а «Бавария» наказала Садио на один матч. Если цвет кожи Садио Мане беспокоил Лероя Зане, то он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии», — приводит слова Сиссе RMC Sport.
Напомним, Садио Мане ударил по лицу Лероя Зане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Баварии» с «Манчестер Сити» (0:3).
- 7 августа 2023
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