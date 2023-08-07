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Лионель Месси забил гол за «Интер Майами» в матче Кубка лиг с передачи Жорди Альбы

Лионель Месси забил гол за «Интер Майами» в матче Кубка лиг с передачи Жорди Альбы
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка лиг, в котором встречаются американские «Даллас» и «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско (Техас, США). «Интер Майами» выигрывает со счётом 1:0.

На шестой минуте отличился нападающий Лионель Месси с передачи испанского защитника Жорди Альбы. Таким образом, аргентинский футболист забил свой шестой гол в футболке американской команды.

Кубок Лиг MLS + MX. 1/16 финала
07 августа 2023, понедельник. 04:30 МСК
Даллас
Даллас, США
2-й тайм
4 : 2
Интер Майами
Майами, США
0:1 Месси – 6'   1:1 Томас – 37'   2:1 Камунго – 45'   3:1 Веласко – 63'   3:2 Кремаски – 65'   4:2 Тэйлор – 68'

В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В 1/16 турнира команда Лионеля Месси оказалась сильнее «Орландо Сити» — 3:1.

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