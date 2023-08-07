Микель Артета: Кай Хаверц был великолепен в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре немца Кая Хаверца в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (1:1 – основное время, 4:1 – в серии пенальти).
«Он был великолепен, то, как он прессинговал, и насколько он умён, чтобы попытаться понять определённые моменты и выявить нужный тайминг, он был великолепен и имел отличные моменты, чтобы забить. Ему не повезло, что он не забил, но он был очень хорошо физически подготовлен, когда это было необходимо, поэтому я был им очень доволен», – приводит слова Артеты пресс-служба клуба.
«Канониры» завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубком.
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