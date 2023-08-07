Артём Довбик прокомментировал трансфер в «Жирону»
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Форвард «Жироны» Артём Довбик прокомментировал свой переход в испанский клуб.
«Здравствуйте, болельщики «Жироны». Меня зовут Артём Довбик. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня вечером», — сказал вчера Довбик в интервью клубному телевидению.
Напомним, контракт украинского игрока с «Жироной» подписан на пять лет. Довбик является воспитанником «Днепра», в составе которого в предыдущем сезоне он провёл 39 матчей, отметившись 29 голами и став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
В предыдущем сезоне «Жирона» финишировала на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Команда набрала 49 очков в 38 матчах. В первом матче Ла Лиги следующего сезона «Жирона» встретится с «Реалом Сосьедад».
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