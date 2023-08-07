Микель Артета поделился ожиданиями от грядущего сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об ожиданиях от грядущего сезона.

«Не знаю, поднимет ли этот результат слишком высокие ожидания. Я просто хотел получить этот трофей как можно быстрее, и тогда мы могли бы подумать о следующем, но мы знаем, что это футбол, сегодня ты выигрываешь трофей, но завтра ты должен тренироваться, ты должен готовиться к игре с «Ноттингем Форест» в правильном направлении. Это будет совсем другая игра, очень сложная, и мы знаем, что нам нужно идти изо дня в день. Это здорово, это поднимает нам дух, веру и все такое, мы просто хотим играть лучше и побеждать. Вот что мы должны сделать», – приводит слова Артеты пресс-служба лондонского клуба.

«Канониры» завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубком.