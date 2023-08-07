Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу ответил на вопрос о будущем Гарри Кейна
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался насчёт нападающего команды Гарри Кейна, интерес к которому проявляет мюнхенская «Бавария» после товарищеского матча с «Шахтёром». (5:1).
«Вчера вы видели, что Гарри Кейн, безусловно, заинтересован в том, что мы делаем, и мы продолжим это делать вместе, если что-то не изменится.
Крайний срок определения его будущего? Мы знаем, что есть один крайний срок — это конец трансферного окна», — приводит слова наставника английского клуба журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».
Отметим, во вчерашнем матче с «Шахтёром» английский форвард стал автором четырёх забитых мячей. Для оформления покера Гарри Кейну понадобилась 41 минута.
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