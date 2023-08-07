Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу ответил на вопрос о будущем Гарри Кейна

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу ответил на вопрос о будущем Гарри Кейна
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался насчёт нападающего команды Гарри Кейна, интерес к которому проявляет мюнхенская «Бавария» после товарищеского матча с «Шахтёром». (5:1).

«Вчера вы видели, что Гарри Кейн, безусловно, заинтересован в том, что мы делаем, и мы продолжим это делать вместе, если что-то не изменится.

Крайний срок определения его будущего? Мы знаем, что есть один крайний срок — это конец трансферного окна», — приводит слова наставника английского клуба журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Отметим, во вчерашнем матче с «Шахтёром» английский форвард стал автором четырёх забитых мячей. Для оформления покера Гарри Кейну понадобилась 41 минута.

Материалы по теме
«Бавария» сделала окончательное предложение по Кейну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023