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Лионель Месси оформил дубль в матче Кубка лиг

Лионель Месси оформил дубль в матче Кубка лиг
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка лиг, в котором встречаются американские «Даллас» и «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско (Техас, США). Счёт в матче ничейный – 4:4.

На шестой минуте отличился нападающий Лионель Месси с передачи испанского защитника Жорди Альбы. Таким образом, аргентинский футболист забил свой шестой гол в футболке американской команды. На 85-й минуте аргентинец забил второй мяч. Он сравнял счёт за пять минут до окончания матча.

В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В 1/16 турнира команда Лионеля Месси оказалась сильнее «Орландо Сити» — 3:1.

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