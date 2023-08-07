Микель Артета: мы специально много практиковали пенальти перед игрой с «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре голкипера Аарона Рамсдейла в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (1:1 – основное время, 4:1 – в серии пенальти).

«Он был великолепен, и мы специально много практиковали пенальти в предсезонке, чтобы быть готовыми к этому на всякий случай. Мы прошли через разочарования в матче с «Манчестер Юнайтед», где мы ничего не забрали для себя, и это был неудачный опыт, который иногда необходим для получения правильного результата, и я думаю, что он был великолепен», – приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

«Канониры» завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубком.