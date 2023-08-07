Микель Артета: мы специально много практиковали пенальти перед игрой с «Манчестер Сити»
Поделиться
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре голкипера Аарона Рамсдейла в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (1:1 – основное время, 4:1 – в серии пенальти).
«Он был великолепен, и мы специально много практиковали пенальти в предсезонке, чтобы быть готовыми к этому на всякий случай. Мы прошли через разочарования в матче с «Манчестер Юнайтед», где мы ничего не забрали для себя, и это был неудачный опыт, который иногда необходим для получения правильного результата, и я думаю, что он был великолепен», – приводит слова Артеты пресс-служба клуба.
«Канониры» завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубком.
Комментарии
- 7 августа 2023
-
07:30
-
07:02
-
06:53
-
06:32
-
06:30
-
06:27
-
05:49
-
05:48
-
05:41
-
05:40
-
04:58
-
04:51
-
04:48
-
04:40
-
04:38
-
04:28
-
04:18
-
04:06
-
03:59
-
03:38
-
03:25
-
03:23
-
03:18
-
03:07
-
03:02
-
03:00
-
02:34
-
02:32
-
02:20
-
02:12
-
02:01
-
01:55
-
01:55
-
01:40
-
01:36
Партнерский контент