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Кварацхелия поделился впечатлениями от работы с Руди Гарсией

Кварацхелия поделился впечатлениями от работы с Руди Гарсией
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о работе с новым главным тренером команды Руди Гарсией.

«Надеюсь, его приход поможет улучшить мои качества. А пока мы изучаем его манеру игры в футбол и каждый день учимся чему-то новому. Я люблю его как человека и как тренера, уверен, что он поможет нам снова победить. Мы стараемся, чтобы выиграть каждую игру. Мы уважаем всех, есть много сильных команд, которые хорошо играют. Но я думаю, что даже соперники не очень рады бросать нам вызов», — приводит слова Кварацхелии Footmercato.

В прошлом сезоне Кварацхелия сыграл 43 матча за «Наполи», отметившись в них 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

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