Дубль Месси за «Интер Майами» стал для аргентинца третьим подряд

В эти минуты завершился матч 1/8 финала Кубка лиг, в котором встречались американские «Даллас» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско (Техас, США). Счёт в основном время матча ничейный – 4:4. В серии пенальти клуб из Майами оказался сильнее.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился по ходу матча двумя забитыми мячами. Таким образом, многократный обладатель «Золотого мяча» оформил третий дубль подряд. Ранне по два мяча он забил в ворота «Орландо Сити» и «Атланты».

Напомним, в составе «Интер Майами» играют бывшие партнёры Лионеля Месси по «Барселоне»: Жорди Альба и Серхио Бускетс. Оба футболиста присоединились к американскому клубу в летнее трансферное окно.