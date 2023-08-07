Месси забил семь голов в четырёх матчах за «Интер Майами»

Совсем недавно завершился матч 1/8 финала Кубка Лиг MLS + MX, в котором встречались американские команды «Даллас» и «Интер Майами». Они играли на стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско (Техас, США). Основное время матча завершилось вничью – 4:4. В серии пенальти клуб из Майами оказался сильнее. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился по ходу матча двумя забитыми мячами.
Теперь в активе чемпиона мира семь забитых голов в четырёх матчах за американский клуб. Ранее он забил по два мяча в ворота «Орландо Сити» и «Атланты», а также стал автором гола в ворота «Крус Асуль» в дебютном матче за «Интер Майами».
Напомним, ранее Месси выступал за «ПСЖ» и «Барселону». В прошлом сезоне в составе парижан аргентинец стал чемпионом Франции.
- 7 августа 2023
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