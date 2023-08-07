Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Черевченко высказался об интригах РПЛ

Игорь Черевченко высказался об интригах РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал начало сезона РПЛ.

«Рано о чем-то говорить. Первые четыре-пять туров все будут в одинаковых условиях. Затем будет понятнее, кто на что претендует. Сейчас все только вкатываются. В команды пришли новые игроки, им нужно адаптироваться, сыграться», – приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Во главе турнирной таблицы, как и неделю назад, две команды, набравшие максимальное количество очков в трёх матчах: московский «Спартак» и «Краснодар» (по 9). В активе «Крыльев Советов» и «Урала» по семь очков, а замыкает первую пятёрку ЦСКА (6).

Действующий чемпион «Зенит» на своём поле уступил московскому «Динамо», которое одержало первую победу под руководством Марцела Лички. Дебютную победу после возвращения в элитный дивизион отпраздновала «Балтика», а грозненский «Ахмат» в гостях переиграл «Сочи», для него это также первый успех в новом розыгрыше РПЛ.

Материалы по теме
«Зенит» в первых турах РПЛ — заурядная команда. На поле просто некому делать результат
«Зенит» в первых турах РПЛ — заурядная команда. На поле просто некому делать результат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023