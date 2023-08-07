Игорь Черевченко высказался об интригах РПЛ

Известный российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал начало сезона РПЛ.

«Рано о чем-то говорить. Первые четыре-пять туров все будут в одинаковых условиях. Затем будет понятнее, кто на что претендует. Сейчас все только вкатываются. В команды пришли новые игроки, им нужно адаптироваться, сыграться», – приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Во главе турнирной таблицы, как и неделю назад, две команды, набравшие максимальное количество очков в трёх матчах: московский «Спартак» и «Краснодар» (по 9). В активе «Крыльев Советов» и «Урала» по семь очков, а замыкает первую пятёрку ЦСКА (6).

Действующий чемпион «Зенит» на своём поле уступил московскому «Динамо», которое одержало первую победу под руководством Марцела Лички. Дебютную победу после возвращения в элитный дивизион отпраздновала «Балтика», а грозненский «Ахмат» в гостях переиграл «Сочи», для него это также первый успех в новом розыгрыше РПЛ.