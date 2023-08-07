Алдонин выделил двух игроков ЦСКА по итогу матча с «Локомотивом»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче 3-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев.

«ЦСКА очень хорошо выглядел, здорово проявил себя относительно результата и качества игры. «Локомотив» не впечатлил, честно говоря, учитывая, что прошлый сезон они заканчивали чуть ли не в ранге чемпиона второго круга. В этом году железнодорожники начали результативно, но при этом много пропустили. В дерби оборона «Локомотива» допускала позиционные ошибки. Хочу выделить Фёдора Чалова и Максима Мухина. Они сыграли очень креативно, Мухин провёл классный матч не на своей позиции. Чалов поучаствовал во всех забитых мячах, креативно действовал на острие атаки и в центре поля», – приводит слова Алдонина «РБ Спорт».