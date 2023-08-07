Руслан Пименов: удивлён, что «Спартак» набрал девять очков

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением о старте сезона в исполнении московского «Спартака».

«Если смотреть на «Спартак», то мы видим, что они тоже не очень хорошо играют в защите и при этом набирают очки. «Локомотиву» это не удалось. ЦСКА грамотно против них сыграл, нейтрализовав сильные качества атакующей линии «Локо». Можно сказать, что Галактионов немного перемудрил. На укрепление есть время до сентября. Если укрепятся и будут строго играть в обороне, то тогда «Локомотив» будет грозной силой.

Я удивлён, что «Спартак» набрал девять очков. Забей «Оренбург» третий, когда вёл 2:1, и игра была бы сделана. Но ошибка – и «Спартак» вырывает победу. «Спартак» набрал максимальное количество очков, и если они усилят оборону, возможно, их хватит до финиша.

Сработает ли в «Спартаке» «бразильская схема», когда ты много забиваешь и меньше внимания уделяешь обороне? На дистанции это не пройдёт. Начнутся проигрыши, шатание внутри команды, ни к чему хорошему это не приведёт. Это было один раз в далёкие годы, когда бразильцы забивали больше, чем пропускали. Сейчас футбол пошёл вперёд», — приводит слова Пименова Metaratings.