Мор: нотки романцевского футбола проскальзывали у «Спартака» ещё осенью

Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпион России Эдуард Мор оценил игру красно-белых на старте сезона. По его мнению, в игре московской команды прошлой осенью были заметны «нотки романцевского футбола».
«Если команда хочет бороться за чемпионство, то должна обыгрывать такие команды, как «Оренбург», «Балтика», «Рубин». Хотя я не стал бы недооценивать этих соперников. То, что у «Спартака» очень хорошее нападение, это однозначно. И оно будет хорошее против любой команды. Были проблемы в обороне. С «Рубином» наконец-то вышли вместе Джикия и Литвинов — на мой взгляд, это лучший вариант для «Спартака». Хотя Литвинов достойно смотрится и в опорной зоне.
Какие черты «Спартака» можно отметить? Команда традиционно легко и свежо выглядит на старте сезона. Говорят про романцевский футбол? Я не слышал. Но могу сказать, что нотки такого футбола проскальзывали ещё осенью. По разным причинам этого не было весной прошлого года. А уже осенью было много красивой игры: комбинаций, «стеночек», забеганий. И голы «Спартак» забивал, делая передачи в одно касание, после многоходовых комбинаций.
Когда команда много атакует, большими силами, крайние защитники часто подключаются, то неизбежно возникают моменты у своих ворот. Это обратная сторона атакующего футбола. Но я с оптимизмом смотрю на будущее «Спартака», видя, как он играет. И болельщикам такой футбол нравится», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
- 7 августа 2023
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