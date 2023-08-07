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Гендиректор «Рубина» высказался о посещаемости матчей РПЛ в условиях Fan ID

Гендиректор «Рубина» высказался о посещаемости матчей РПЛ в условиях Fan ID
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, что домашний матч команды со «Спартаком» (1:4) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги посетили около 18 тысяч человек.

«Практически 18 тысяч болельщиков на матче со «Спартаком», многие из них — болельщики гостей. Атмосфера очень хорошая, вопросов нет. Другое дело, что «Рубину» и «Балтике» нужно дать какое-то время на те моменты, которые касаются посещаемости. Потому что процесс идёт, есть неплохая динамика по получению Fan ID. Всё в работе», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что «Рубин» проводит первые матчи после возвращения в элитный дивизион страны. Минувшую кампанию казанская команда провела в Мелбет Первой лиге.

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