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Дубль Месси — в видеообзоре матча «Даллас» — «Интер Майами»

Дубль Месси — в видеообзоре матча «Даллас» — «Интер Майами»
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Завершился матч 1/8 финала Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались американские команды «Даллас» и «Интер Майами». Они играли на стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско (Техас, США). Основное время матча завершилось вничью – 4:4. В серии пенальти клуб из Майами оказался сильнее — 3:5.

Видео опубликовано на YouTube-канале ESPN FC.

На шестой минуте отличился нападающий Лионель Месси с передачи испанского защитника Жорди Альбы. Таким образом, аргентинский футболист забил свой шестой гол в футболке американской команды. На 85-й минуте аргентинец забил свой второй мяч, сравняв счёт — 4:4. А в серии 11-метровых у «Интера» никто не допустил ошибок. Месси бил первым и реализовал свой удар.

В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, а во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В 1/16 турнира команда Лионеля Месси оказалась сильнее «Орландо Сити» — 3:1.

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