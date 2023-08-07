Англия — Нигерия: футболистка ЦСКА Ордега в запасе нигериек на матч ЖЧМ-2023

Сегодня, 7 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия) состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Встретятся сборные Англии и Нигерии. Стартовый свисток прозвучит в 10:30 мск.

Стартовые составы команд:

Англия: Ирпс, Гринвуд, Брайт, Картер, Бронз, Уолш, Джеймс, Стэнуэй, Дэйли, Хемп, Руссо.

Нигерия: Ннадозие, Алозие, Охале, Демехин, Пламптре, Учейбе, Айинде, Аджибаде, Пейн, Кану, Ошоала.

Отметим, что в запасе нигерийской команды находится нападающая ЦСКА Франциска Ордега.

Женский чемпионат мира по футболу проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.