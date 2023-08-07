Экс-игрок «Спартака»: Соболев своими неординарными действиями обогащает игру

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением об игре 26-летнего нападающего команды Александра Соболева.
«Ему удобнее играть там, где он играет. Если мы будем его переводить на другую позицию, он потеряется. Он же не в первый раз отдаёт передачи. У него в целом так построена игра. У него нет тех качеств, которые присущи другим игрокам, имеющим хороший пас. Своими неординарными действиями, тем, что он отходит и перемещается, он как раз обогащает игру», — приводит слова Мирзояна Metaratings.
Напомним, 5 августа прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. Соболев отметился двумя результативными передачами.
- 7 августа 2023
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