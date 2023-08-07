Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Зенита» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Динамо»

«Матч мне очень понравился по своему содержанию. Но было много грубых ошибок. Например, первый гол в ворота «Зенита»: защитник не имеет право ошибаться.

«Динамо» было хорошо подготовлено к матчу с «Зенитом». Когда нужно было обороняться, оборонялись. Пытались атаковать, были уверены и физически хорошо готовы.

У «Зенита» тоже всё закономерно. Сказался уход Малкома, а отдельные игроки не вовремя приезжали — не прошли всю подготовку. «Зенит» ещё не вошёл в чемпионат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.