Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Зенита» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Динамо»
«Матч мне очень понравился по своему содержанию. Но было много грубых ошибок. Например, первый гол в ворота «Зенита»: защитник не имеет право ошибаться.
«Динамо» было хорошо подготовлено к матчу с «Зенитом». Когда нужно было обороняться, оборонялись. Пытались атаковать, были уверены и физически хорошо готовы.
У «Зенита» тоже всё закономерно. Сказался уход Малкома, а отдельные игроки не вовремя приезжали — не прошли всю подготовку. «Зенит» ещё не вошёл в чемпионат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 августа 2023
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