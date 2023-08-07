Премия «Чемпионата»: Тамерлан Мусаев — лучший молодой игрок Первой лиги прошлого сезона

Спортивный портал «Чемпионат» вручил премию «Лучший молодой футболист Первой лиги в сезоне-2022/2023» нападающему ФК «Балтика» Тамерлану Мусаеву.
Премия Лучшему молодому футболисту Первой лиги — это голосование, которое «Чемпионат» проводит второй сезон подряд. В сезоне-2022/2023 редакция «Чемпионата» наградила футболиста ФК «Балтика» Тамерлана Мусаева.
«Очень приятно, что меня отметили в такой большой номинации. Большое спасибо за это. Хочу отметить, что «Чемпионат» — одна из моих любимых редакций, которую я чаще всего читаю», — прокомментировал получение награды Мусаев.
Торжественное награждение прошло перед матчем между ФК «Балтика» и ФК «Факел» 6 августа на «Ростех Арене».
Редакция «Чемпионата» подготовила страницу спецпроекта «Будущее футбола», где презентовала рейтинг лучших молодых футболистов России — 2022/2023, рассказала про родные города ребят и их личные истории.
- 7 августа 2023
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:27
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:51
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:26
-
09:24
-
08:52
-
08:47
-
08:42
-
08:30
-
08:11
-
07:50
-
07:30
-
07:02
-
06:53
-
06:32
-
06:30
-
06:27
-
05:49
-
05:48
-
05:41
-
05:40
-
04:58
-
04:51
-
04:48
-
04:40
-
04:38