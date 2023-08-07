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Премия «Чемпионата»: Тамерлан Мусаев — лучший молодой игрок Первой лиги прошлого сезона

Премия «Чемпионата»: Тамерлан Мусаев — лучший молодой игрок Первой лиги прошлого сезона
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Спортивный портал «Чемпионат» вручил премию «Лучший молодой футболист Первой лиги в сезоне-2022/2023» нападающему ФК «Балтика» Тамерлану Мусаеву.

Премия Лучшему молодому футболисту Первой лиги — это голосование, которое «Чемпионат» проводит второй сезон подряд. В сезоне-2022/2023 редакция «Чемпионата» наградила футболиста ФК «Балтика» Тамерлана Мусаева.

«Очень приятно, что меня отметили в такой большой номинации. Большое спасибо за это. Хочу отметить, что «Чемпионат» — одна из моих любимых редакций, которую я чаще всего читаю», — прокомментировал получение награды Мусаев.

Торжественное награждение прошло перед матчем между ФК «Балтика» и ФК «Факел» 6 августа на «Ростех Арене».

Редакция «Чемпионата» подготовила страницу спецпроекта «Будущее футбола», где презентовала рейтинг лучших молодых футболистов России — 2022/2023, рассказала про родные города ребят и их личные истории.

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