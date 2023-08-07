«Динамо» — первая московская команда, обыгравшая «Зенит» в РПЛ в Петербурге при Семаке

Московское «Динамо» стало первым столичным клубом, который одолел «Зенит» под руководством российского специалиста Сергея Семака в Санкт-Петербурге в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Последним московским клубом, побеждавшим «Зенит» на выезде в РПЛ, был «Локомотив» в октябре 2017 года, петербургский клуб тогда возглавлял итальянец Роберто Манчини.

До поражения от «Динамо» у «Зенита» была 23-матчевая беспроигрышная серия с московскими клубами в домашних матчах РПЛ, а последние 13 встреч петербуржцы и вовсе выиграли – это была рекордная серия в истории чемпионатов России.

Напомним, вчера, 6 августа, динамовцы переиграли сине-бело-голубых со счётом 3:2 в матче 3-го тура РПЛ.