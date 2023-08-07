«Зенит» выпустил клип к 50-летию со дня рождения лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенёва
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Пресс-служба «Зенита» на своём YouTube-канале опубликовала клип на неофициальный клип команды, записанный группой «Король и Шут» в 2010 году. Он выложен 7 августа — к 50-летию со дня рождения фронтмена группы Михаила Горшенёва.
Музыкальная композиция, записанная 13 лет назад, была опубликована лишь в этом году. Ранее клуб представил запись гимна, а также показал архивные кадры, где лидеры «Короля и Шута» Михаил Горшенёв и Андрей Князев записывали композицию.
Михаила Горшенёва не стало 19 июля 2013 года. В этом же году группа «Король и Шут» прекратила существование. С 2011 года Андрей Князев выступает в собственном коллективе под названием «КняZZ». В 2023 году по истории «Короля и Шута» вышел сериал.
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