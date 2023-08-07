Ветеран «Спартака» Гаврилов: после инсульта проблемы с речью и рукой до сих пор остаются

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что сегодня он выписывается из Института головного мозга, где проходил реабилитацию после инсульта. Также Гаврилов рассказал о проблемах со здоровьем, которые остались у него после инсульта.

«Как моё здоровье? Уже получше, неплохо чувствую себя, но проблемы с речью и рукой до сих пор остаются. Рука не отходит, а говорю до сих пор нечётко.

Говорят ли врачи, что эти проблемы можно убрать окончательно? Говорят, что на это надо время. Нужно заниматься, разрабатывать.

[Выписывают] сегодня, до обеда. Говорят, что после двух месяцев в больницах надо сделать перерыв, сменить обстановку, побыть дома. Перенёс много уколов, капельниц. Надо, чтобы организм немного отдохнул», — приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».

70-летний Гаврилов был госпитализирован в конце мая после перенесённого инсульта. 7 июня бывшему футболисту «Спартака» была проведена операция на сонной артерии.