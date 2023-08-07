Мартино: штрафной удар в 90% случаев не гол, а с Месси наоборот — 10%, что гола не будет

Главный тренер американского «Интер Майами» Херардо Мартино оценил роль 36-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси в клубе.
«Вопросы о важности Месси всегда возникают там, где он находится. К счастью, он у нас есть, и он был большой силой в этой игре.
В этой зоне много раз назначались штрафные удары. Всегда есть чувство, что Месси забьёт. Штрафной удар — это не то, что может стать голом — в 90% случаев это не гол. Но когда Месси у мяча, всё наоборот: 10%, что он не забьёт, и 90%, что будет гол. Так что наш клуб должен пользоваться этим», — приводит слова Мартино официальный сайт МЛС.
Напомним, сегодня, 7 августа, прошёл матч 1/8 финала Кубка лиг MLS + MX между «Интер Майами» и «Далласом». Основное время матча завершилось вничью – 4:4. В серии пенальти клуб из Майами оказался сильнее — 5:3. Месси оформил дубль. На 85-й минуте аргентинец реализовал штрафной удар.
- 7 августа 2023
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