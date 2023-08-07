«Спартак» объявил о трансфере Олега Рябчука

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о трансфере левого крайнего защитника греческого «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олега Рябчука. Стороны подписали контракт сроком на три года. Рябчук будет выступать за красно-белых под 2-м номером.

«Добро пожаловать в «Спартак»!» — написала пресс-служба московского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера молдавского защитника в «Спартак» должна составить около € 7 млн.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.