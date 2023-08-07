Камоцци: «Спартак» должен быть стабильным, чтобы завоевать титул

Бывший советник руководства московского «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением о чемпионских амбициях клуба.

«Спартак», чтобы завоевать титул, должен быть стабильным. Это тот путь, который нужно пройти», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, красно-белые возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги вместе с «Краснодаром». Обе команды имеют по девять очков после трёх туров.

По итогам прошлого сезона «Спартак» расположился на третьей позиции, набрав 54 очка в 30 играх и выиграв бронзовые медали чемпионата России. Победителем турнира стал петербургский «Зенит» с 70 очками.

Ранее стало известно о переходе защитника Олега Рябчука в стан красно-белых.