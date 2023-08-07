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Бевеев: надеюсь, попаду в список сборной ещё раз. Хочу играть за Россию

Бевеев: надеюсь, попаду в список сборной ещё раз. Хочу играть за Россию
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев вспомнил, как вызывался в расположение сборной России.

«Когда меня внесли в расширенный список в первый раз, я очень обрадовался. Даже не ожидал, что так получится. Во второй отреагировал спокойнее, но всё равно очень хотел поехать. Надеюсь, скоро буду в списке в третий раз. Но на этот раз — ещё и в окончательном. Я хочу играть за сборную России», — приводит слова Бевеева Sport24.

27-летний Бевеев дважды приглашался в сборную России, но ни разу не попадал в окончательную заявку команды. Он выступает за «Урал» с 2022 года. Ранее он выступал за вторую команду из Екатеринбурга с 2018 по 2020 год. Текущий контракт Бевеева с «Уралом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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