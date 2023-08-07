Бевеев: надеюсь, попаду в список сборной ещё раз. Хочу играть за Россию
Поделиться
Защитник «Урала» Мингиян Бевеев вспомнил, как вызывался в расположение сборной России.
«Когда меня внесли в расширенный список в первый раз, я очень обрадовался. Даже не ожидал, что так получится. Во второй отреагировал спокойнее, но всё равно очень хотел поехать. Надеюсь, скоро буду в списке в третий раз. Но на этот раз — ещё и в окончательном. Я хочу играть за сборную России», — приводит слова Бевеева Sport24.
27-летний Бевеев дважды приглашался в сборную России, но ни разу не попадал в окончательную заявку команды. Он выступает за «Урал» с 2022 года. Ранее он выступал за вторую команду из Екатеринбурга с 2018 по 2020 год. Текущий контракт Бевеева с «Уралом» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Комментарии
- 7 августа 2023
-
13:40
-
13:37
-
13:27
-
13:22
-
13:11
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:19
-
12:11
-
12:03
-
12:03
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:28
-
11:23
-
11:13
-
11:12
-
11:11
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:27
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:51
-
09:50
Партнерский контент