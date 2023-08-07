Англия — Нигерия: англичанки остались в меньшинстве после удаления Джеймс на 87-й минуте
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Сегодня, 7 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия) проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Встречаются сборные Англии и Нигерии. Стартовый свисток прозвучал в 10:30 мск.
ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
07 августа 2023, понедельник. 10:30 МСК
Англия (ж)
Окончен
0 : 0
4 : 2
Нигерия (ж)
Удаления: Джеймс – 87' / нет
На 87-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве: красную карточку получила футболистка Лорен Джеймс. Она является сестрой защитника «Челси» Риса Джеймса. У Нигерии минутами ранее на поле появилась футболистка ЦСКА Франциска Ордега.
Женский чемпионат мира по футболу проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Комментарии
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