Англия — Нигерия: англичанки остались в меньшинстве после удаления Джеймс на 87-й минуте

Сегодня, 7 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия) проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Встречаются сборные Англии и Нигерии. Стартовый свисток прозвучал в 10:30 мск.

На 87-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве: красную карточку получила футболистка Лорен Джеймс. Она является сестрой защитника «Челси» Риса Джеймса. У Нигерии минутами ранее на поле появилась футболистка ЦСКА Франциска Ордега.

Женский чемпионат мира по футболу проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.