Объявлены судейские назначения на матчи 2-го тура Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Так, на матче «Спартака» будет работать Сергей Цыганок, игру «Зенита» обслужит Сергей Чебан, а на матч ЦСКА назначен Роман Галимов.

8 августа (вторник)

«Урал» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья – Артём Любимов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

9 августа (среда)

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Хральцов.

ЦСКА – «Факел»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Мартынов.

10 августа (четверг)

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Эдуард Малый.