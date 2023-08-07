Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: было очевидно, что «Зениту» не будет легко. Почему никто не верил в «Динамо»?

Кобелев: было очевидно, что «Зениту» не будет легко. Почему никто не верил в «Динамо»?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу команды над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«А почему никто не верил в успех «Динамо» вчера? Не знаю, кто там называл «Зенит» фаворитом. Но было очевидно, что питерцам легко точно не будет. Этим летом они потеряли трёх важнейших игроков — Малкома, Вендела и Кузяева. Теперь «Зенит» смотрится уже не так мощно. Конечно же, им нужно какое-то время привыкнуть и сыграться новыми игроками. Мне понравилось, как сыграло «Динамо» вчера. Отличная командная игра в обороне, быстрые и острые выпады вперёд. Тюкавин — лучший футболист команды на данный момент. Если он будет играть так и дальше, то к концу сезона станет лидером «Динамо», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
«Дело не только в деньгах». Почему «Зенит» бесплатно отпустил Сазонова в «Динамо»
«Дело не только в деньгах». Почему «Зенит» бесплатно отпустил Сазонова в «Динамо»
Материалы по теме
«Динамо» — первая московская команда, обыгравшая «Зенит» в РПЛ в Петербурге при Семаке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023