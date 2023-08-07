Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о зависимости команды от Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о зависимости команды от аргентинской звезды Лионеля Месси. Напомним, накануне аргентинец оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом», и в итоге «Интер Майами» прошёл в следующую стадию турнира, победив в серии послематчевых пенальти.
«Интер Майами» уже зависим от Месси? Это правда, что мы рассчитываем на лучшего игрока в мире, это нельзя отрицать. Подобный вопрос всегда возникает там, где играет Лионель – в «Барселоне» или сборной Аргентины, где угодно. К счастью, он у нас есть, и он был очень силён в последней игре», — приводит слова Херардо Мартино официальный сайт американской лиги МЛС.
Напомним, в Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, а во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В 1/16 турнира команда Лионеля Месси оказалась сильнее «Орландо Сити» — 3:1.
- 7 августа 2023
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