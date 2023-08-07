Лещенко: «Динамо» полностью переиграло «Зенит». Чувствовался настоящий настрой на победу

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко высказался о победе бело-голубых в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

«Меня очень порадовало «Динамо» вчера. Они абсолютно правильно сыграли тактически и полностью переиграли «Зенит»! Чувствовался настоящий настрой на победу. Прошлые игры в исполнении «Динамо» тоже были неплохие, но команде просто не везло. В конце матча я уже расстроился, что мы вновь упустили победу. Но Лаксальт и Грулёв исправили ситуацию, забив гол на последней минуте. Конечно же, без везения здесь не обошлось. Сложно сказать, на что может рассчитывать «Динамо» в этом сезоне. Есть несколько очень крепких команд. Думаю, через пару туров станет понятно, кто будет бороться за чемпионство», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.