Хесус Медина — первый игрок в XXI веке, забивший и за ЦСКА, и за «Спартак» в РПЛ

26-летний парагвайский полузащитник Хесус Медина стал первым футболистом в XXI веке, который забивал за два московских клуба ЦСКА и «Спартак» в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
За обе команды в РПЛ в XXI веке до Медины играли четыре футболиста, но никто из них не забивал и за ЦСКА, и за «Спартак»: Дмитрий Гончаров, Роман Широков, Роман Ерёменко, Никита Чернов.
Напомним, в матче 3-го тура с казанским «Рубином» парагвайский футболист смог забить дебютный мяч за красно-белых в первой же игре своим вторым касанием во встрече. Игра завершилась победой «Спартака» с разгромным счётом 4:1.
За время выступлений за ЦСКА в РПЛ Медина принял участие в 35 матчах, отметился девятью голами и девятью результативными передачами.
- 7 августа 2023
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