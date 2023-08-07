Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия — Нигерия: победитель матча 1/8 финала ЖЧМ определится в серии пенальти

Англия — Нигерия: победитель матча 1/8 финала ЖЧМ определится в серии пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Встретились сборные Англии и Нигерии. Финальный свисток не выявил победителя (0:0), как и дополнительное время. Победитель определится в серии пенальти.

ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
07 августа 2023, понедельник. 10:30 МСК
Англия (ж)
Окончен
0 : 0
4 : 2
Нигерия (ж)
Удаления: Джеймс – 87' / нет

На 87-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве: красную карточку получила футболистка Лорен Джеймс. Она является сестрой защитника «Челси» Риса Джеймса. У Нигерии минутами ранее на поле появилась футболистка ЦСКА Франциска Ордега.

Женский чемпионат мира по футболу проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023