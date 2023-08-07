Сборная Англии в серии пенальти обыграла Нигерию и вышла в 1/4 финала ЖЧМ-2023

Сегодня, 7 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Встретились сборные Англии и Нигерии. Финальный свисток не выявил победителя (0:0), как и дополнительное время. Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались англичанки — 4:2.

На 87-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве: красную карточку получила футболистка Лорен Джеймс. Она является сестрой защитника «Челси» Риса Джеймса. У Нигерии минутами ранее на поле появилась футболистка ЦСКА Франциска Ордега.

В четвертьфинале сборная Англии, являющаяся действующим чемпионом Европы, сыграет с победителем пары Колумбия — Ямайка, матч состоится завтра, 8 августа. Отметим, что победный мяч в серии пенальти забила Клои Келли, ставшая автором «золотого мяча» ЧЕ-2022.