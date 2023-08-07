Последняя представительница чемпионата России выбыла с чемпионата мира — 2023
Поделиться
Нападающая ЦСКА Франциска Ордега, представляющая сборную Нигерии, вместе со своей командой вылетела с женского чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала Нигерия проиграла в серии пенальти сборной Англии (0:0, 2:4 пен.).
Ордега появилась на поле на 81-й минуте, но не смогла отметиться результативными действиями. На 87-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве: красную карточку получила футболистка Лорен Джеймс. Она является сестрой защитника «Челси» Риса Джеймса.
В четвертьфинале сборная Англии, являющаяся действующим чемпионом Европы, сыграет с победителем пары Колумбия — Ямайка, матч состоится завтра, 8 августа. Отметим, что победный мяч в серии пенальти забила Клои Келли, ставшая автором «золотого мяча» ЧЕ-2022.
Комментарии
- 7 августа 2023
-
13:40
-
13:37
-
13:27
-
13:22
-
13:11
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:19
-
12:11
-
12:03
-
12:03
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:28
-
11:23
-
11:13
-
11:12
-
11:11
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:27
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:51
-
09:50
Партнерский контент