Последняя представительница чемпионата России выбыла с чемпионата мира — 2023

Нападающая ЦСКА Франциска Ордега, представляющая сборную Нигерии, вместе со своей командой вылетела с женского чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала Нигерия проиграла в серии пенальти сборной Англии (0:0, 2:4 пен.).

Ордега появилась на поле на 81-й минуте, но не смогла отметиться результативными действиями. На 87-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве: красную карточку получила футболистка Лорен Джеймс. Она является сестрой защитника «Челси» Риса Джеймса.

В четвертьфинале сборная Англии, являющаяся действующим чемпионом Европы, сыграет с победителем пары Колумбия — Ямайка, матч состоится завтра, 8 августа. Отметим, что победный мяч в серии пенальти забила Клои Келли, ставшая автором «золотого мяча» ЧЕ-2022.