Гранат: «Зенит» пока главный претендент на чемпионство, но в матче с «Динамо» разочаровал

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о победе бело-голубых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Зенитом». Игра завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2, однако Гранат всё равно считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство.

«Зенит» сейчас не в форме, поэтому победа «Динамо» не совсем удивила. Гости перетерпели и воспользовались своими шансами. Если сравнивать «Зенит» с прошлым сезоном, то игра команды разочаровала. Но сейчас происходит перестройка, идёт поиск своей лучшей игры.

Семак — сильный специалист, который перестраивает команду каждые два года. Пока «Зенит» всё равно является претендентом номер один на чемпионство», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.