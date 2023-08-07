Австралия — Дания: хозяева открыли счёт в игре 1/8 финала женского ЧМ
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В эти минуты проходит встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Австралии и Дании. Матч проводится на стадионе «Австралия» в Сиднее. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 по московскому времени.
На 29-й минуте нападающая Кейтлин Фард отметилась забитым мячом с передачи Мэри Фаулер и вывела австралиек вперёд — 1:0.
Команда, которая выиграет, сыграет в четвертьфинале с победителем пары Франция — Марокко.
Женский чемпионат мира по футболу проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
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