Спортдир «Спартака»: Рябчук — опытный футболист, он умеет справляться с давлением

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт поделился мнением о подписании защитника Олега Рябчука.

«Олег — очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах у одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением. Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в «Спартаке»!» — сказал Эшуорт журналистам.

Напомним, стороны подписали контракт сроком на три года. Рябчук будет выступать за красно-белых под вторым номером.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера молдавского защитника в «Спартак» должна составить около € 7 млн.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.