Австралия — Дания: хозяйки увеличили преимущество

В эти минуты проходит встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Австралии и Дании. Матч проводится на стадионе «Австралия» в Сиднее. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 по московскому времени.

На 29-й минуте нападающая Кейтлин Фард отметилась забитым мячом с передачи Мэри Фаулер и вывела австралиек вперёд. Полузащитница Хейли Расо увеличила преимущество своей команды, отличившись с передачи Эмили ван Эгмонд — 2:0.

Команда, которая выиграет, сыграет в четвертьфинале с победителем пары Франция — Марокко.

Женский чемпионат мира по футболу проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.