Австралия обыграла Данию и вышла в 1/4 финала женского ЧМ

Завершилась встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Австралии и Дании. Матч прошёл на стадионе «Австралия» в Сиднее. Австралийки одержали победу со счётом 2:0 и вышли в четвертьфинал.
На 29-й минуте нападающая Кейтлин Фард отметилась забитым мячом с передачи Мэри Фаулер и вывела австралиек вперёд. Полузащитница Хейли Расо увеличила преимущество своей команды на 71-й минуте, отличившись с передачи Эмили ван Эгмонд — 2:0.
В 1/4 финала Австралия сыграет с победителем пары Франция — Марокко.
Женский чемпионат мира по футболу проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
- 7 августа 2023
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